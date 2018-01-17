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Çekya meclisinden azınlık hükümetine ret

Çekya’da Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş’in kurduğu azınlık hükümeti ulusal parlamentodan güvenoyu alamadı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
Çekya meclisinden azınlık hükümetine ret
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Çekya Devlet Radyosunda dün yer alan bir habere göre, ANO partisinin oluşturduğu azınlık hükümeti, 78 evet oyuna karşı 117 hayır oyuyla ulusal meclisten güvenoyu almayı başaramadı.

Buna göre ANO Partisi Genel Başkanı Babiş’in oluşturduğu azınlık hükümeti, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman yeni bir ismi hükümet kurmakla yetkilendirene kadar görevini sürdürecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Zeman'ın, Babiş'e hükümet kurması için ikinci bir şans vereceği ancak meclis çoğunluğunun desteğini alacak bir formül bulmasını şartı koştuğu öğrenildi.

Geçen yılın ekim ayında yapılan genel seçimlerde yüzde 29 oy oranıyla birinci çıkan ANO Partisi Lideri Babiş, mecliste temsil edilen 8 partinin lideriyle yaptığı görüşmeler sonucunda koalisyon ortağı bulamamış ve azınlık hükümeti kurma kararı almıştı.

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