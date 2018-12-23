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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

23 Aralık 2018 Pazar 11:35
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Van’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı.

Van'da cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. 

Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. 

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Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. 

Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

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Son Güncelleme: 23.12.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu
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