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Cep telefonuyla bunu sakın yapmayın! Küçük kız hafızasını kaybetti

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu, elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.

19 Kasım 2019 Salı 11:53
Cep telefonuyla bunu sakın yapmayın! Küçük kız hafızasını kaybetti

‘Journal of Medical Case Reports’ adlı dergiye göre, Hollandalı kız çocuğu ‘büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle’ elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

Genç kızın yaralandığına dair görüntüler ünlü dergilerde yer aldı.

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaz sonrası hafızasını kaybetti.

Beverwijk Kızılhaç Hastanesi’ne kaldırılan Hollandalı kız, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı.

DOKTORLAR UYARIYOR: ÇOCUKLARI BİLGİLENDİRİN 

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

Hollandalı hekimler, çocuklarda elektrik yaralanmalarının çoğunun ev ortamında, düşük voltajlı elektrik akımından meydana geldiğini belirtiyor.

Hekimlere göre, çocuklar arasında giderek yaygınlaşan akıllı telefonlardan kaynaklı elektrik çarpmaları, hem denetim eksikliği hem de bilgisizlikten kaynaklanıyor.

Hekimler, elektrikli aletlerin, suya yakın yerlerde prize takılmaması ve ıslak ortamda kullanılmamasını öneriyor.

Bu konuda, çocukların, ebeveynler ve öğretmenleri tarafından bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor.

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Son Güncelleme: 19.11.2019 12:04
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu
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