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Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:50
Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçe merkezinde bomba yerleştirilen bir araç infilak etti.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesi son dönemlerde sık sık terör saldırılarına sahne oluyor. İlçede 5 Ekim'de da bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 16 sivil yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
CerablusBomba
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