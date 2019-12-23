Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ilk önce kimlik tespiti yapıldı.

Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmaya, Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılıyor.

Hakim zanlıya ilk olarak bu cinayeti neden işlediğini sordu. Çocuk yetiştirme yurdunda kaldığını ve yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle insanlara karşı canice şeyler düşündüğünü söyleyen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Hakimin Ceren Özdemir'i tanıyor musun sorusuna zanlının, Özdemir'i tanımadığını o akşam denk geldiğini ve peşine takılarak ıssız bir yerde öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

Katil Özgür Arduç'un ifadesi devam ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor. Ordu ve çevre illerden gelen kadın platformu üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcıların ellerinde Ceren'in fotoğrafıyla dövizler yer aldı.

İKİ AYRI İDDİANAME

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.



İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.



DİĞER DURUŞMA 10 ŞUBAT'TA

Öte yandan katil zanlısı Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.