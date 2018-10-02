Cern'de yeni parçacıklar keşfedildi

LiveScience'ın haberine göre, BHÇ'de yapılan deney sırasında iki yeni baryon keşfedildi ve bir diğer parçacığa ilişkin ipucu elde edildi.

Yeni keşfedilenlerin, alt baryon olarak sınıflandırıldığı, Σb(6097)+ ismiyle anılan ilkinin, bir alt ile iki üst kuarktan, Σb(6097)-'nin ise bir alt ile iki aşağı kuarktan oluştuğu belirtildi.

Deney sırasında ipucu elde edilen potansiyel parçacığın da Z sub c-(4100) olarak adlandırıldığı, iki kuark ve iki anti-kuarktan oluşan garip mezon olabileceği ifade edildi.

Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altında Büyük HadronÇarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında 2013 yılı mart ayında evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "HiggsBozonu" keşfedilmişti.