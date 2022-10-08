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Çernobil'den 36 yıl sonra hayvanlar mutasyona uğradı

Nisan 1986'da Ukrayna, tarihte çevreye en büyük miktarda nükleer radyasyonun salınmasına neden olan büyük bir felakete sahne oldu. Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza, büyük miktarlarda radyoaktif maddeninin Ukrayna ve çevresinde birikmesiyle sonuçlandı. İnsanlar tahliye edildi ancak hayvanlar burada kalmaya devam etti. Felaketten 36 yıl sonra, bu hayvanların yüksek miktarda radyasyon nedeniyle mutasyona uğradığı görüldü. Bilim insanları, bölgede yeşil renkli olması gereken kurbağanların siyah renkte ürediğini açıkladı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 17:37
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Çernobil'den 36 yıl sonra hayvanlar mutasyona uğradı



Mutant kara kurbağalar, tarihin en kötü nükleer felaketlerinden birini ortaya çıkaran feci felaketten 36 yıl sonra Çernobil santralinin yakınında yumurtlamaya başladı.

Çernobil’de çalışan bilim insanları bu kurbağa türlerinin  parlak yeşil bir cilde sahip olması gerektiğini söyledi. 

1986'da Sovyet yönetimi altında olan nükleer santralde meydana gelen patlama, insanlık tarihinde çevreye en büyük radyoaktif madde salınımına neden oldu. 

KOYU RENK HAYATTA KALMALARINA YARDIMCI OLUYOR

Araştırmacılar, felaketten 36 yıl sonra mutasyona uğramış kurbağaların daha koyu renkli cildininin Çernobil bölgesinde hayatta kalmalarına yardımcı olabileceğini düşündüklerini açıkladı. 

İspanya'daki  Oviedo Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarlarından Germán Orizaola konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çernobil'de çalıştığımız ilk gece bu kurbağaların farkına vardık. Hasarlı elektrik santralinin yakınında bu türü arıyorduk ve sadece siyah olan birçok kurbağa tespit ettik.

Kurbağalar da dahil olmak üzere birçok organizmada koyu veya siyah renklenmeden melaninin sorumlu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, melaninin zararlı güneş ışınlarından iyonlaştırıcı radyasyona kadar farklı radyasyon türlerinin neden olduğu hasardan koruduğunu biliyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Dr. Orizaola ve araştırmacı Pablo Burraco, çalışma kapsamında  farklı seviyelerde radyasyona sahip 12 farklı kurbağa üreme havuzundan 200'den fazla erkek kurbağa topladı.

Uzmanlar, Çernobil dışlama bölgesindeki kurbağaların, santralden çok daha uzaktaki kurbağalardan daha koyu olduğunu buldu.

ÇERNOBİL NÜKLEER FACİASI HAKKINDA

Ukrayna’nın başkenti Kiev'in 110 kilometre kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali’nde bulunan 4 numaralı Reaktör, 26 Nisan 1986 gecesi patladı. 

Ardından, binayı paramparça etti ve gökyüzüne radyoaktif madde püskürttü. Sovyet yetkilileri  olanları halka anlatmayarak felaketi daha da kötüleştirdi. 

Pripyat ertesi gün tahliye edilmesine rağmen, 2 milyon Kiev sakini, serpinti tehlikesine rağmen bilgilendirilmedi. Dünya felaketi ancak İsveç'te yüksek radyasyon tespit edildikten sonra öğrendi.

Sonunda, Pripyat’ın çevresindeki  100 binden  fazla insan tahliye edildi ve 2 bin 600 kilometrekarelik bir dışlama bölgesi kuruldu. Yıllarca buradaki  tek insan faaliyeti  işçilerin atıkları bertaraf etmesi olarak gerçekleşti.

Olay nedeniyle 4 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi ve on binlerce çeşitli hastalıklardan etkilendi.

Anahtar Kelimeler:
Çernobil Nükleer SantraliRadyasyonHayvanlarMutasyon
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