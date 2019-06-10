Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor

Son dönemin gözde dizilerinden Çernobil ile birlikte tekrar gündeme gelen Çernobil Faciası ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı… Rus haber ajansları, uluslararası yayın yapan televizyon ve gazetelere bir haber servis ederek bölgede dünyaya gelen tek kızın son halini gözler önüne serdi.

Mariyka, Çernboil faciası sonrasında bölgede dünyaya gelen tek çocuk olarak tanıtıldı.

Dört reaktörün patladığı Çernobil Faciası sonrasında oluşturulan koruma bölgesinde dünyaya gelen Mariyka, reaktörlerin neredeyse dibinde yaşadı. Ukrayna hükümetinin ev vermesine rağmen ailesi bu teklifi redderek, reaktörlerin yanında yaşamaya devam etti. Böylelikle oluşturulan tampon bölge yakınlarında yaşayan nadir insanlardan biri olan Mariyka tehlikeye rağmen “doğal” bir çocukluk geçirdi.

Mariyka, Kiev’de yaşıyor.

Reaktörlerin yanında yetişen ineklerin sütünü içen ve yüksek radyasyon seviyesine sahip balıkları tüketen Mariyka bugünlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşıyor.

Mariyka, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tehlike altındaki bölgede bulunan nehirde yüzen Mariyka, Kiev’de eğitimine devam ediyor. 1999 yılında dünyaya gelen Mariyka’nın annesi Lydia Sovenko, “Yetkililer bize gitmemiz için çok baskı yaptı ve hatta kızımızın doğumu ile ilgili haberleri örtbas etmeye çalıştılar. Bizi evimizden kovmaya çalıştılar ve bizi tehdit ettiler ama biz orada yaşadık ve herkes sağlıklı” dedi.