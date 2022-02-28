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Cesareti hayran bıraktı!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar sürüyor. Rus askerlerine karşı Ukrayna vatandaşları da direniş gösteriyor. Bunun en son örneği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ortaya çıktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler!

28 Şubat 2022 Pazartesi 11:54
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Cesareti hayran bıraktı!
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi beşinci gününde devam ediyor. Ülkenin farklı şehirlerinde sıcak çatışmalar sürüyor. Ülkelerine giren Rus askerlerine karşı Ukraynalı siviller de direniş gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bunun en net örneklerinden biri oldu.

Ukraynalı yaşlı bir adam elinde tüfeği olan işgalci Rus askerine yumruklarıyla saldırdı. Rus askeri yere ateş açarak yaşlı adamı durdurmaya çalıştı. Amatör bir kamerayla kaydedilen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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