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“Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Avustralya’da bir doktor 55 yaşındaki Kevin Reid isimli hastanın hâlâ hayattayken morga kaldırıldığını ve yaşam belirtileri gösteren Reid’in ceset torbasından çıkmaya çalıştığını iddia etti. İddianın sahibi doktor hastanedeki görevinden istifa ederken sözleri ülke gündemine bomba gibi düştü.

07 Ekim 2022 Cuma 09:30
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“Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”



Batı Avustralya'dakibir hastanede palyatif bakım hastası olan 55 yaşındaki Kevin Reid'in 5 Eylül tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Hastanede çalışan bir başka doktor ise ertesi gün morgtaki hastayı kontrol ettiğinde gözlerinin açık olduğunu, elbiselerindeki kanı ve vücut pozisyonunun değiştiğini fark etti. İsmi açıklanmayan doktorun ifadesine göre Reid, morga canlı bir şekilde getirilmişti ve ceset torbasından çıkmaya çalıştığı sırada hayatını kaybetmişti.

SON AYİNLER YAPILDI, CENAZESİ HAZIRLANDI

Business News Reports, hastanenin bir adli tıp doktoruna ölüm belgesini eski tarihli olarak vererek bu ürkütücü hatayı örtbas etmeye çalıştığını ancak kendisinin reddettiğini iddia etti. Kevin Reid’in morga kaldırılmadan önce son ayinlerinin yapıldığı ve cezası hazırlandığı ifade edilirken standart prosedür olan ölümü onaylamak için hiçbir doktorun çağrılmadığı söylendi.

Cenaze müdürünün ölüm belgesindeki 6 Eylül tarihini sorgulamasıyla iddialar ortaya çıktı. Reid’in ailesi kendilerine ölüm tarihi olarak 5 Eylül’ün açıklandığını ifade ederken iddiaların sahibi doktor geçen hafta adli tıpa verdiği demeçte, "Yeni bir deri yırtığı, kol pozisyonu ve göz işaretlerinden gelen açık kanın, morga vardığında otopsi yapılan bir kişiyle tutarsız olduğuna inanıyorum" dedi.

İddiayı ortaya atan doktor şimdi hastaneden ayrıldı.Eyalet adli tabip ofisi sözcüsü, soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.

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