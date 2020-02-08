Cezayir, boşanma oranlarındaki artıştan endişeli

Cezayir'de son yıllarda boşanma oranlarında artış olduğunu belirten uzmanlar, bu endişe verici artışın toplumu olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekiyor.

Ülkedeki istatistikler boşanma oranlarında her geçen yıl artış olduğunu ortaya koyarken uzmanlara göre bunun nedenlerinin başında sosyal medya ve ekonomik sıkıntılar geliyor.

Resmi açıklamalarda, yaklaşık 42 milyon nüfuslu ülkede boşanma sayısının 2014'te 47 bin iken bunun 2016'da 58 bine, 2018'de de 68 bine yükseldiği kaydedildi.

İstatistiklerde 2017 yılında evlilik sayısının 349 bin olduğu belirtilirken boşanma sayısının 68 bine yükselmesi evliliklerin yaklaşık yüzde 20'sinin boşanmayla sonuçlandığı verisini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, artan boşanma oranlarının korku verici bir boyutta olduğuna ve toplumu olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti.



"BOŞANMA NEDENLERİNDEN BİRİ DE SOSYAL MEDYA"

Boşanmış Kadın Hakları Derneği yetkilisi Halfiye Fetiha boşanmaların sürekli arttığını, bu durumun Cezayirlilerin evliliklerini tehdit ettiğini dile getirdi.

Sosyolog ve akademisyen Muhsin bin Aşur da boşanmaların Cezayir toplumunda hızla yayıldığını ifade ederek, bununla mücadele etmenin neredeyse zor bir durum haline geldiğini kaydetti.

Boşanmanın yayılmasının sosyal medya ve toplumsal nedenlere bağlı olduğuna işaret eden Aşur, "İşsizlik, düşük maaşlar ve Facebook gibi sosyal medya siteleri boşanmaların artmasına neden oluyor." diye konuştu.

Cezayir Uluslararası Barolar Birliği Başkanı Faysal Derviş de son yıllarda boşanma davalarına ilişkin istatistiklerin endişe verici olduğunu belirtti.

Derviş, hakimlerin, eşleri uzlaştırmak için yaptıkları oturumların çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandığını kaydederek, "Güvenlik istikrarsızlığının yaşandığı 1990'lı yıllara göre son 5 yılda evlilikle doğru orantılı olarak boşanma da arttı." ifadesini kullandı.

"Dam Ya" lakaplı Cezayirli aktivist de "Evlilik koşulları belli. Ancak kızlarını evliliğe zorlayan aileler var. Bu da boşanmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Boşanma, eşlerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmemesinden kaynaklanıyor." dedi.