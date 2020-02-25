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Cezayir'de ilk koronavirüs vakası görüldü

Cezayir'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının doğrulandığı açıklandı.

25 Şubat 2020 Salı 23:15
Cezayir'de ilk koronavirüs vakası görüldü
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Cezayir'e de sıçradı.

Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk koronavirüs vakasını doğruladıklarını belirtti.

Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
CezayirKoronavirüsÇin
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