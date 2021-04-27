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‘Charles monarşiyi küçültecek’ iddiası

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın tasarruf için monarşiyi küçülterek birçok kraliyet üyesini saray hayatının dışında bırakacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Prens Charles küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ı da kraliyet dışına ‘atacak’, büyük oğlu William ile ailesini ise tutacak.

27 Nisan 2021 Salı 14:25
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‘Charles monarşiyi küçültecek’ iddiası

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl'un Prens Charles ve oğlu Prens William'ın monarşinin geleceğine yönelik vizyonlarında hiç olmadığı kadar uzlaştığını sözlerinden sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Bunü göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Veliaht Prens Charles’ın kraliyetin masraflarını azaltmak için monarşiyi küçültmeye hazırlandığı iddia edildi.

Kraliyet biyografi yazarı Angela Levin’e göre, Charles aralarında oğlu Prens Harry (36) ve gelini Meghan Markle’ın da bulunduğu tüm kraliyet üyelerini monarşiden çıkarmayı düşünüyor. Büyük oğlu Prens William (38) ile ailesini ise kraliyet üyesi olarak muhafaza etmeyi planlıyor.

Plana göre, kraliyet sadece taht sırasında öncelikli sırada yer alan Charles ve eşi Düşes Camilla, Prens William ve eşi Düşes Kate ile çocukları Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte’tan oluşacak.
Diğer kraliyet mensupları ise ücretli iş yapmaya teşvik edilecek ve unvanlarını kaybedecekler.

Levin, “Charles’ın babası Prens Philip
9 Nisan’da toprağa verildi. Ardından Charles ile büyük oğlu William, hangi aile üyelerinin kraliyette kalıp kalmayacağını konuştu. Levin, “Charles, maliyetleri düşürmek ve vergi mükelleflerinden aldıkları parayı hak etmek için uzun zamandır monarşiyi küçültmek istiyordu. Küçük oğlu Harry ile eşi Meghan’ın ABD’ye taşınıp kraliyete başta ırkçılık olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmeleri bu süreci hızlandırdı” dedi.


Kraliçe çekimser
Yazar Angela Levi’ye göre, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth (95) yaşı gereği duygusal olduğundan monarşinin küçülmemesini ve ailenin birlik içerisinde kalması gerektiğini düşünüyor. Ama Prens Charles bir an önce monarşiyi küçültmek istiyor.

Ayrıca Levin, “Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’in televizyon programında kraliyeti suçlamaları nedeniyle Charles ile araları bozuk. Charles, küçük oğlu Harry ile gelini Meghan’ı monarşiden atarak onları cezalandırmak istiyor” dedi.

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İngiltere Veliaht Prensi Charlesİngiltere
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