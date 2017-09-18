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Chicago'da silahlı saldırılar: 10 kişi öldü, 31 yaralı var

ABD'nin "suç başkenti” olarak bilinen Chicago'da hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
Chicago'da silahlı saldırılar: 10 kişi öldü, 31 yaralı var

ABD'nin "suç başkenti” olarak bilinen Chicago'da hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Chicago polisi, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadarki silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı.

Büyük kısmı kentin güney kesimlerinde yaşanan olaylarda, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

En fazla can kaybının olduğu silahlı saldırı, cuma gecesi Brighton Park mahallesinde kayıtlara geçti. Polis, çeteler arası hesaplaşmadan şüphelendiği olayda 3 çete üyesi erkekle bir hamile kadının öldürüldüğü belirtti.

ABD’nin en yüksek suç oranlarına sahip Chicago'da yıl başından bu yana 471 kişi uğradığı saldırılarda hayatını kaybetti, 2 bin 252 kişi yaralandı.

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