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CIA Başkanı Haspel Türkçe konuşan ajan arıyor

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
CIA Başkanı Haspel Türkçe konuşan ajan arıyor

CIA Başkanı Gina Haspel teşkilatın yeni stratejisini açıkladı. Haspel, ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını söyledi.

Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getiren CIA Başkanı Gina Haspel, ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' vurgusunu yaptı.

Teşkilatın ilk kadın başkanı Haspel, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

CIA Başkanı Haspel özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

CIA Başkanı Haspel 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
CIAHaspel
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