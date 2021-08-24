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CIA Başkanı ile Taliban lideri Baradar Kabil’de görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı William J. Burns, Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Taliban ve Beyaz Saray arasındaki en üst düzey yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi. Burns, Taliban'ın fiili lideri Abdul Gani Baradar ile Kabil'de yaptığı gizli görüşmede, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için verilen sürenin uzatılmasını istedi.

24 Ağustos 2021 Salı 15:05
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CIA Başkanı ile Taliban lideri Baradar Kabil’de görüştü

Afganistan'da 15 Ağustos'ta Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından yaşanan kaos sürerken,  CIA Başkanı William J. Burns’ün dün gece Kabil’de Taliban’ın fiili lideri Abdül Gani Baradar ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede hem Biden yönetiminden hem de Taliban’dan üst düzey isimlerin yer aldığı belirtildi.

Biden’ın Burns’ü Kabil’e gönderme kararı, ABD Başkanı’nın "en büyük ve en zor operasyonlardan biri" olarak adlandırdığı Kabil uluslararası havaalanından insanları tahliye etme çabasının ortasında geldi.

"GÖRÜŞMEDE ABD'NİN ASKERLERİNİ ÇEKME SÜRESİNİN UZATILMASI TARTIŞILDI"

CIA'den bir yetkili, Taliban ile yapılan gizli görüşmenin ABD ordusunun Amerikan vatandaşları ve Afgan müttefiklerine hava ikmalini tamamlaması için yaklaşan 31 Ağustos tarihi hakkında olduğunu söyledi.

BIDEN MÜTTEFİKLERİNİN BASKISI ALTINDA

Biden yönetimi, ABD ve Batı ülkelerinden on binlerce vatandaşın yanı sıra Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan müttefiklerinin tahliyesine yardımcı olmak için ABD güçlerini ay sonundan sonra ülkede tutması için bazı müttefiklerin baskısı altında bulunuyor.

İngiltere, Fransa ve diğer batı ülkeleri, personellerini Afganistan’dan  tahliye etmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak bir Taliban sözcüsü, ABD'nin birliklerini 31 Ağustos’tan sonra çekmemesi halinde,  bu durumun “sonuçları olacağını söyleyerek “kırmızı çizgiyi” aşacağı konusunda uyardı.

"BÜYÜK BİR İRONİ"

Diğer taraftan, Baradar için bir CIA Başkanının muadili olarak görüşme yapmak, istihbarat teşkilatının onu 8 yıl hapse mahkum eden bir CIA-Pakistan ortak operasyonunda tutuklamasından 11 yıl sonra geldi. Söz konusu durum siyasi analistler tarafından büyük bir ironi olarak nitelendirildi. 

BARADAR BATILI LİDERLERE YABANCI DEĞİL

Ancak Taliban lideri Batılı liderlere yabancı değil. 2018'de hapishaneden serbest bırakılmasının ardından, Katar'da ABD ile yapılan barış görüşmelerinde Taliban'ın baş müzakerecisi olarak görev yaptı ve bu, Trump yönetimiyle ABD güçlerinin geri çekilmesi konusunda bir anlaşmayla sonuçlandı. 

Kasım 2020'de ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile altın çerçeveli sandalyelerin önünde fotoğraf çektirdi. 

Öte yandan, Taliban'ın kurucu dini lideri Muhammed Omar'ın yakın arkadaşı olan Baradar'ın, Taliban'ın alt kademeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Baradar,  Afganistan'ın işgali sırasında Sovyet güçleriyle savaştı ve Taliban'ın ülkeyi en son yönettiği 1990'larda birçok ilin valisi olarak görev yaptı.

Anahtar Kelimeler:
CIATaliban
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