CIA Direktörü: Havana Sendromu'na yakalanan 200 ABD'linin yarısı CIA görevlisi

ABD'nin Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan Amerikalı yetkililerde baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve hafıza kaybı gibi belirtiler görülmesine atıfla verilen adla Havana Sendromu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Martta CIA Direktörü atanmasından beri ilk röportajını NPR'a veren Burns, Havana Sendromu'ndan rahatsızlanan yaklaşık 200 ABD yetkilisi ile akrabası arasında yaklaşık 100 CIA görevlisi ile aile üyesinin bulunduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi panelinin aralık ayında bulduğu makul teorinin 'yönlendirilmiş enerji ışınlarının' sendroma neden olduğu tezine dayandığını hatırlatan CIA Başkanı, sendromun kasıtlı olarak çıkarıldığının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi. ABD'deki Rusya ile ilgili klişe komplo teorilerinin izinden giden Burns, Rusya'nın sorumlu olabileceğini, ancak daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kesin sonuçları açıklamayacağını söyledi.

Moskova, Havana Sendromu'nda rolü olduğu iddialarını reddediyor. 2016-17 döneminde Washington'ın büyükelçilik çalışanlarına 'sonik saldırılar' düzenlemekle suçladığı Havana yönetimi de iddiaları reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından CIA'in başına getirilen ilk kariyer diplomatı olan Burns, Havana Sendromu ile ilgili attıkları adımlar kapsamında, öldürülen Kaide lideri Usame bin Ladin'in aranması çalışmalarına liderlik etmiş üst düzey bir yetkiliyi sendromu soruşturan görev gücünün başına getirdiğini doğruladı.

Soruşturmaya müdahil olan tıbbi ekibin çapını üç katına çıkardıklarını ve CIA bağlantılı kişilerin Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde tedaviye alınmak için bekleme sürelerini 8 haftadan 2 haftaya indirdiklerini belirten Burns, CIA insanlarına sahip çıkmanın kendisinin temel yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Havana Sendromu'nun sebepleriyle ilgili çok ayrıntılı soruşturma başlattıklarını duyurmuştu. Sendroma yakalanan ABD'lilerin 60'ının Savunma Bakanlığı, 50'sinin Dışişleri Bakanlığı görevlileri ile aile üyeleri olduğu medyaya yansımıştı.

Buna göre rahatsızlananların önemli bölümü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyordu.

Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi ve uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak tanınan Viyana'da ABD gibi küresel güçlerin çok geniş diplomatik misyonları bulunuyor. Halihazırda şehirde ABD ile İran arasında 2015 tarihli nükleer anlaşmaya geri dönülüp dönülmemesi konusunda dolaylı görüşmeler sürüyor.

ABD'nin Antarktika hariç her kıtadaki diplomatik temsilciliklerinde Havana Sendromu vakaları bildirildi. Bunlar arasında bir diğer casusluk merkezi konumundaki Almanya başkenti Berlin öne çıkıyor.