Çiftlik Bank kurucusu Aydın bu gece Türkiye'ye getiriliyor

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebiyle Brezilya'dan sınır dışı edildi.

Aydın'ın Brezilya'dan bu sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirilmekte olduğu öğrenildi.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın'ın saat 22.30 sıralarında Türkiye'de olacağını söyledi.

Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.



Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

"BEN DE MAĞDUR OLDUM"



Aydın, 'ben de mağdur oldum' diyerek Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.



Prosedüre göre, Aydın'ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyordu. Bu da Aydın'ın 40 gün sürecek iade sürecini Brezilya'da tutuklu olarak geçirmesi anlamına geliyordu. Türkiye'nin iade sürecinin hızlandırılmasıyla ilgili Brezilya makamlarıyla temasa geçtiği biliniyordu.



1.1 MİLYAR LİRALIK VURGUN



Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.