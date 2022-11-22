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Çığlık çığlığa yardım istedi!

Brezilya’nın Ceres şehrindeki bir hapishanede ilginç anlar yaşandı. Rafel Valadao isimli bir mahkum hapishaneden kaçmak için bir paln yapmıştı. Beraberindeki iki mahkum arkadaşıyla hapishanenin duvarına bir delik açan Valadao, firar etmek için harekete geçti. Ancak firar girişimi mahkumların planladıkları gibi gitmedi.

22 Kasım 2022 Salı 10:27
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Çığlık çığlığa yardım istedi!



Brezilya’nın Ceres şehrindeki bir hapishanede dört mahkumun firar girişimi ilginç bir şekilde sonuçlandı. Çığlıkları duyarak olay yerine gelen gardiyanlar mahkumlardan birinin firar etmek için attıkları deliğe sıkıştığını gördü. Diğer mahkumların itmesine rağmen göbeğinden dolayı delikten çıkamayan adamı gören gardiyanlar gülme krizine girdi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin çağrılmasından sonra mahkum sıkıştığı yerden kurtarıldı.

BİR KİŞİ KAÇMAYI BAŞARDI

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Daily Mail’in haberine göre Valadao’un duvara sıkışması sonucunda beraberindeki iki mahkum kaçmayı başaramadı. Ancak yaşanan talihsiz kazanın öncesinde bir başka mahkum firar etmeyi başardı. Şimdi yetkililer her yerde firar eden mahkumu aradıklarını dile getirdi.

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Memur Alexandre Alvim, Jornal Populacional'a Valadao'nun hırsızlıktan tutuklandığını söyledi. 28 yaşındaki mahkumun hapisten kaçmaya hazırlanırken topladığını tahmin ettikleri giysilerle dolu bir bavul buldular.

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