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Çin: Corona virüsün kökeni ABD'de araştırılsın

Çin, yeni tip corona virüsün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının ortaya çıktığı Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti gibi bir uzman heyetinin ABD'de incelemeler yapmasına izin vermesi için bu ülkeye çağrı yaptı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:45
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Çin: Corona virüsün kökeni ABD'de araştırılsın

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin'in, ABD yönetiminin Wuhan'daki heyetin bulgularını kendi istihbaratı tarafından doğrulanmadıkça kabul etmeyeceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çok sayıda araştırmacının Covid-19'un 2019'un ikinci yarısında dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıktığına dair tahminler ortaya attığını anımsatan Venbin, Washington yönetiminin açık, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek, DSÖ uzmanlarının virüsün kökeniyle ilgili ABD'de araştırma yapmasına izin vermesi gerektiğini belirtti.

Bir virüsün kökenlerinin izini sürmenin karmaşık bir bilimsel mesele olduğu ve bilim insanları ile uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getiren Venbin, DSÖ heyetinin Çin'deki çalışmalarını tamamladığını, sonraki aşamada diğer ilgili ülkelerin virüsün kökeni ile ilgili araştırmalara kapılarını açması gerektiğini ifade etti.

COVİD-19 İLK KEZ WUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLDÜ

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Wuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezi ile Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarlarında incelemeler yapmıştı.

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