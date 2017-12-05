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Çin'de 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip yeni bir petrol yatağı keşfedildiği bildirildi.

05 Aralık 2017 Salı 18:24
Çin'de 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip yeni bir petrol yatağı keşfedildiği bildirildi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberinde, ülkenin dev enerji üretici firmalarından Petro China'nın Juggar havzasının Ma gölü bölgesinde yaklaşık 1 milyar tonluk bir petrol yatağı bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu kaynağın, dünyadaki en büyük petrol rezervlerinden biri olduğu belirtildi.

Petro China, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyon 380 bin ton petrol üretimi yapmıştı. Şirket, ülkenin 13'üncü 5 yıllık (2016-2020) kalkınma planı çerçevesinde bölgeden 6 milyon ton petrol çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağını barındırıyor.

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