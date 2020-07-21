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Çin'de 11, Güney Kore'de 45 yeni koronavirüs vakası görüldü

Koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi.

21 Temmuz 2020 Salı 10:26
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Çin'de 11, Güney Kore'de 45 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 11 COVID-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakalar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi. Çin ana karasında COVID-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 693’e çıktı.

Salgının başından bu yana 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 817 kişi iyileşti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde COVID-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de vaka sayısı 13 bin 816’ya çıktı

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25’i yurt dışı irtibatlı 45 COVID-19 vakası saptandı.
Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 20 vakadan 18’i ülkede salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de tespit edildi.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de toplam vaka sayısı 13 bin 816’ya çıkarken, COVID-19 tespit edilen 12 bin 643 kişi iyileşti.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 296 kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KoreKoronavirüsCoronavirüs
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