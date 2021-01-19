Çin'de 118 yeni vaka görüldü

Yurt içi kaynaklı vakaların 43’ü Cilin, 35’i Hıbey, 27’si Heylongciang eyaletlerinde, 1 vaka da başkent Pekin’de görüldü.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 454 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 432 kişi ise iyileşti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son salgın vakalarının ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.