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Çin'de 12 yeni vaka görüldü

Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
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Çin'de 12 yeni vaka görüldü

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

81 bin 821 kişi ise sağlığına kavuştu. 

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