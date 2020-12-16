Çin'de 12 yeni vaka görüldü

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
81 bin 821 kişi ise sağlığına kavuştu.
Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
81 bin 821 kişi ise sağlığına kavuştu.