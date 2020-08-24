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Çin'de 16, Güney Kore'de 266 yeni COVID-19 vakasına rastlandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 16, Güney Kore'de 266 yeni vaka tespit edildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:00
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Çin'de 16, Güney Kore'de 266 yeni COVID-19 vakasına rastlandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 967'ye çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 79 bin 925 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 14'ünün durumu ağır olmak üzere, 408 olarak açıklandı.

Güney Kore

Toplam vaka sayısının 17 bin 665’e yükseldiği Güney Kore'de ise virüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tespit edilen vakalardan 97'si Seul'de görülürken, ülkede şimdiye kadar COVID-19 testi pozitif çıkan 14 bin 219 kişi iyileşti.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul’deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibarıyla 841'e yükseldiği ifade edildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan COVID-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinGüney Kore
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