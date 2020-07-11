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Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni vaka

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 2, Güney Kore'de 35 yeni vaka tespit edildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:16
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Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 COVID-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı ise 83 bin 587'ye çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 623 kişi iyileşti.

Güney Kore'de COVID-19 vaka sayısı 13 bin 373'e yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 35 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 144 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam COVID-19 vakası sayısı 1806'ya ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölüm gerçekleşmezken, virüse bağlı 288 kişi yaşamını yitirdi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney Kore
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