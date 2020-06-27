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Çin'de 21, Güney Kore'de 51 yeni vaka

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 21, Güney Kore'de 51 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldü.

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:26
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Çin'de 21, Güney Kore'de 51 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 4’ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 21 vaka saptandı.

Çin ana karasında COVID-19 nedeniyle yeni can kaybı bildirilmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 483’e çıktı. Çin’de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin’de 11 Haziran’da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı COVID-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Pazar kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya almıştı.

Güney Kore’de vaka sayısı 12 bin 653’e çıktı

Diğer yandan Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20’si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 51 yeni COVID-19 vakasının görüldüğü ve yeni can kaybının olmadığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 12 bin 653’e çıktığı ülkede bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.  

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney Kore
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