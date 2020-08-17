Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3 Suriyeli tutuklandı
Mağusa Limanı'nda taksi içerisinde 3...
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı
Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını...
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Flaş Haber
KKTC'de 3 yeni pozitif vaka!
Kapat

Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni koronavirüs vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 197 yeni vaka tespit edildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:51
669 Okunma
Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.

İlk aşı patenti onaylandı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk COVID-19 aşı patentinin onaylandığı duyuruldu.

Şinhua ajansı da aşı adayının güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi ürettiğini belirtti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 197 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen 279 vakadan 89'u başkent Seul'de, 67'si Gyeonggi eyaleti ile çevre bölgelerinde görüldü.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, halka evde kalmaları ve Seul ile Gyeonggi'de yaşayanlara 2 hafta boyunca ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Toplam vaka sayısının 15 bin 515'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 tespit edilen 13 bin 917 kişi iyileşti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı görülmeyen ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede COVID-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsÇinGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkizlerle evlenen ikizler, hamileliklerini de aynı anda duyurdu
İkizlerle evlenen ikizler, hamileliklerini de aynı anda duyurdu
Japonya'da sıcak hava can aldı, 27 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da sıcak hava can aldı, 27 kişi hayatını kaybetti
ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği
ABD'den Güney Kıbrıs'a doğal gaz desteği
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim