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Çin'de 3, Güney Kore'de 33 yeni vaka

Koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 33 yeni vaka tespit edildi.

14 Temmuz 2020 Salı 12:00
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Çin'de 3, Güney Kore'de 33 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 3 COVID-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 605'e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 674 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 297 olarak açıklandı.

Güney Kore'de vaka sayısı 13 bin 512'ye yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 33 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 14 yeni vakadan 11'i, mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 512'ye çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 282 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam COVID-19 vaka sayısı bin 891'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de dünden itibaren ülkeye, COVID-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan gelen yabancılar için virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren, son 48 saat içinde verilmiş belge sunmaları şartı getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KoreKoronavirüsCoronavirüs
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