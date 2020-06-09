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Çin'de 3, Güney Kore'de 35 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 35 vaka tespit edildi.

09 Haziran 2020 Salı 10:47
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Çin'de 3, Güney Kore'de 35 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, vakaların ikisinin Guangdong'da, birinin de Sıçuan eyaletinde saptandığı belirtildi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam COVID-19 vakası sayısı 83 bin 4 3'e çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de virüs bulaşan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte bir kişi öldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 35 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 11 bin 852'ye yükselirken, 274 kişi virüs nedeniyle hayatını kay betti.

Güney Kore'de şimdiye kadar COVID-19'a yakalanan 10 bin 589 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 989 COVID-19 vakası bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinGüney KoreCovid-19
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