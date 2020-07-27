Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni koronavirüs vakası görüldü

Koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 61, Güney Kore'de 25 yeni vaka tespit edildi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:04
635 Okunma
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 61 COVID-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 57 yeni vakadan 41'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 16’sı da Liaoning ve Jilin eyaletlerinde tespit edildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de son 2 haftada 200'ün üzerinde vaka görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 891’e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 918 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 339 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 25 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 9 vakadan 8’i başkent Seul’de görüldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 175’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 905 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte 1 kişi yaşamını yit

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD'de uçak kazası: 3 ölü
ABD'de uçak kazası: 3 ölü
Dünya genelinde Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim