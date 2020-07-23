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Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 08:47
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Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinDeprem
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