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Çin'de 7, Güney Kore'de 288 yeni COVID-19 vakasına rastlandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 288 yeni vaka tespit edildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:07
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Çin'de 7, Güney Kore'de 288 yeni COVID-19 vakasına rastlandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 7 COVID-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 895’e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 79 bin 745 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 24'ünün durumu ağır olmak üzere, 516 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 288 COVID-19 vakası saptandı.

Yurt içi kaynaklı 276 yeni vakadan 135'i başkent Seul'de tespit edildi.

COVID-19 salgınında toplam vaka sayısının 16 bin 346'ya yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 63 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 307'ye çıktı.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
ÇinGüney KoreKoronavirüsCoronavirüs
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