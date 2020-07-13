Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 602'ye çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 648 kişi iyileşti.

Güney Kore'de vaka sayısı 13 bin 479'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 43'ü yurt dışı kaynaklı 62 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 479'a çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 204 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de bugünden itibaren, ülkeye COVID-19 yönünden yüksek riskli olduğu belirtilen ülkelerden gelen yabancıların, virüs test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge sunmaları istenecek.

Ülkelerdeki Güney Kore büyükelçiliklerinin internet sitelerine göre, yüksek riskli ülkeler arasında Bangladeş, Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor.