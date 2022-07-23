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Çin'de aşırı sıcaklar etkili oluyor...

Küresel ısınma dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar, Avrupa'da yaklaşık 2 bin kişinin ölümene yangın olan orman yangınlara neden olduktan sonra Çin'i de vurdu. Bazı kentlerde sıcaklıkların 50 dereceye ulaşması beklenirken, eriyen buzullar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:10
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Çin'de aşırı sıcaklar etkili oluyor...
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 uzmanlarının bildirdiğine göre , gelecek 10 gün içinde yoğun sıcak hava dalgalarına maruz kalacak. Ülkede bugün bazı kentlerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, eriyen buzullar nedeniyle alarm verildi. 

YÜKSEK BARAJ ÇÖKME RİSKİ

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Fu Jiaolani , Sincan'ın batı bölgesinde 29 Temmuz'a kadar hızlanan buzul erimesinin nehirler ve barajlar için risk oluşturduğunu belirterek, özellikle Kırgızistan sınırına yakın Aksu Nehri'nin bir kolu üzerinde baraj çökmesi riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı. 

Bununla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Isı dalgaları aynı zamanda Doğu Asya, Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'nın diğer bölgelerini de yakarak birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Bilim insanları, küresel ısınmanın sadece ısı dalgalarını daha sıcak ve daha sık hale getireceğine dikkat çekti.

Çin'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık tartışma konusu haline geldi. Çin medyasına göre, son 300 yılın en sıcak dönemi, Qing hanedanlığı döneminde Temmuz 1743'teydi ve Pekin'deki bir Fransız misyoner, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 44,4 dereceyi kaydettiğini söyledi. 

2015 yılında yerel bir haber portalı, Sincan'ın Turpan bölgesindeki kuru bir göl olan Ayding yakınlarındaki bir hava istasyonunda 50,3 derece bildirdi.

Çinli yetkililer, Turfan kentinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta 50 dereceye ulaşabileceğini söyledi.

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