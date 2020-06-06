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Çin'de bir günde 3 yeni vaka görüldü

Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 yeni Covid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 13:19
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Çin'de bir günde 3 yeni vaka görüldü

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 51 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 83 bin 30 olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 329 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 719'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 51 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Covid-19 vakası sayısının 11 bin 719'a yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 531 kişi iyileşirken, 915 aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinCovid-19
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