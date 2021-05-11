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Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı

Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı

11 Mayıs 2021 Salı 08:44
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Çin'de bir kişi, panellerin kırılması üzerine cam köprüde bir süre asılı kaldı

BBC'deki habere göre, Piyan Dağı'nda 100 metre yüksekliğindeki cam köprünün bazı panelleri hızı saatte 150 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı.

Olay sırasında köprünün üzerinde bulunan bir turist, yerden 100 metre yüksekte mahsur kaldı.

İtfaiyeciler, köprü çalışanlarından birinin de yardımıyla turisti asılı kaldığı yerden kurtarmayı başardı.

Durumu iyi olan turist, gözlem amacıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de turistlere yönelik 2 bin 300 kadar cam köprü ve cam yürüme yolu bulunuyor.

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