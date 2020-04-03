Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Çin'de COVID-19 nedeniyle 4 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.

03 Nisan 2020 Cuma 11:18
1051 Okunma
Çin'de COVID-19 nedeniyle 4 kişi daha öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Wuhan kentinde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, bin 727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, kısa sürede ülke geneline ve tüm dünyaya yayılmıştı.

TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
ÇinCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek maskelere el koydu
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek maskelere el koydu
İngiltere'de 684 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de 684 kişi daha hayatını kaybetti
Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim