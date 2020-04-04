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Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:43
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Çin'de hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken, siren sesleri 3 dakika boyunca COVID-19 sebebiyle, başta sağlık çalışanları olmak üzere, yaşamını yitirenler sessiz bir şekilde anıldı.

Yerel saatle sabah 10.00'da başlayan anma etkinliği, özellikle salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel bir pandemiye dönüştü.

Çin'de COVID-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsCoronavirüsWuhanCovid-19
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