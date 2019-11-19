Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Pingyao ilçesindeki bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında 35 kişinin çalıştığı madende 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.