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Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü

Çin’in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. 

19 Kasım 2019 Salı 10:56
Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Pingyao ilçesindeki bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 
Patlama sırasında 35 kişinin çalıştığı madende 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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