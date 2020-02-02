Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...

Çin'de Koronavirüs hastanesi açıldı

Çin'de 10 günde yapımı tamamlanan Koronavirüs hastanesi hizmete açıldı. Hastanede SARS gibi benzeri hastalıklar hakkında deneyimli kişiler çalışacak.

02 Şubat 2020 Pazar 17:43
Çin'de Koronavirüs hastanesi açıldı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni nesil Koronavirüs tehlikesi devam ediyor. 

Çin virüsle mücadele için 10 gün önce özel bir hastane yapımı için çalışma başlattı.

Toplam bin 400 personelin çalışacağı ve bin yatak kapasiteli, Koronavirüs ile mücadele için özel yapılan geçici hastane hizmete açıldı.

Hastanede görev alacak personel daha önce SARS virüsü gibi benzer enfeksiyonel hastalıklarla mücadele etmiş deneyimli kişilerden oluşuyor.

Çin, hastalıkla mücadeleden sonra bu hastaneyi yıkacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinHastaneHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan koronavirüse karşı tedavi önerisi
Rusya'dan koronavirüse karşı tedavi önerisi
Çin'den tahliye edilen 2 Alman vatandaşında koronavirüs tespit edildi
Çin'den tahliye edilen 2 Alman vatandaşında koronavirüs tespit edildi
Yunanistan'ın düzensiz göçe karşı yüzen bariyer planı tepkilere yol açtı
Yunanistan'ın düzensiz göçe karşı yüzen bariyer planı tepkilere yol açtı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim