Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91698
ALTIN
248.885
DOLAR
6.4667
STERLİN
8.4254
EURO
7.5047
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...

Çin'de öğrencilere "yüz milyon pirinç tanesi sayın" ödevi

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
Çin'de öğrencilere "yüz milyon pirinç tanesi sayın" ödevi

Çin'de bir matematik öğretmeninin öğrencilerine verdiği "yüz milyon pirinç tanesini tek tek sayma" ödevi sosyal medyada gündem oldu.

"Shanghai Daily" gazetesinin haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Foşan kentinde bir ilkokulda görev yapan matematik öğretmeni öğrencilere yüz milyon pirinci tek tek sayma ödevi vererek, ödevi ertesi güne tamamlamalarını ve pirinçleri okula getirmelerini istedi. 

Pirinç ödevi velileri şaşırtırken, ülkenin sosyal medyası Veybo'da "tek tek say" etiketiyle geniş yer aldı.

Bu kadar pirinç tanesinin tek tek nasıl sayılacağı sorusu kullanıcıların kafalarını karıştırırken bazı kullanıcılar ödeve tepki gösterdi, bazıları da çözüm önerilerinde bulundu. 

Bir kullanıcı "Önce bin pirinç tanesini sayın ve ağırlığını ölçün. Sonra o ağırlığa göre yüz milyon pirincin ağırlığını hesaplayın" önerisini ortaya attı.

Başka bir kullanıcı da "Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 3 bin 600 saniye. Hepsini çarptığımızda 31 milyon 536 bin saniye yapıyor. Yani yemeden, içmeden, uyumadan saniyede üç pirinç tanesi sayarsak, yüz milyon pirinci saymayı bir yılda bitirebiliyoruz" fikrini paylaştı. 

Diğer bir kullanıcı da "Yüz milyon pirinç tanesini sayıp bitirene kadar tüm okul mezun olur" yorumunu yaptı. 

Yüz milyon pirinç tanesinin toplam ağırlığının yaklaşık 2 tona ulaştığı kaydedilen haberde, öğretmenin, öğrencileri farklı çözüm yolları bulmaya yönlendirmek için böyle bir ödev verdiği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÇinPirinçödevSayma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul döneminde bademcik iltihaplanmalarına dikkat!
Okul döneminde bademcik iltihaplanmalarına dikkat!
KAÜ Hukuk fakültesi’ne YÖDAK’tan onay
KAÜ Hukuk fakültesi’ne YÖDAK’tan onay
Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar
Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim