Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu

Çin'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 Şubat itibariyla 636'ya ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak duyurdu.

07 Şubat 2020 Cuma 10:32
Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu
banner48

Virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en fazla vaka Japonya'da demirli bir yolcu gemisinde tespit edilmiş durumda.

Yokohoma limanında karantina altına alınan Diamond Princess isimli gemideki vaka sayısı 61'e ulaştı.

Son 24 saatte 41 yolcunun daha koronavirüs taşıdığı belirlendi.

İçinde 3 bin 700 yolcu bulunan gemi, en az iki hafta karantina altında tutulacak.

Gemi, 80 yaşında bir Hong Konglu yolcunun hastalanması sonrası gözetim altına alındı.

Diamond Princess'teki vakalar ile, Japonya genelinde virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 81'e çıktı.

Japonya, Çin'den sonra en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülke haline geldi.

Yolcu gemisinde virüs taşıdığı belirlenenler arasında, 28 Japon'un yanı sıra, 11 Amerikalı, 7'şer Kanada ve Avustralya vatandaşı da yer alıyor.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaklaşık 50 milyon kişinin dış dünyaya kapalı yaşadığı değerlendiriliyor.

Çin'deki en büyük sosyal meyda uygulaması olan Weibo'daki bir paylaşımda, karantina tesisi haline getirilen Vuhan Fuar Merkezi'ndeki durumun çok kötü olduğu belirtiliyor.

Paylaşımı yapan kişi, bazı akrabalarının tesiste olduğunu, ısınma ile ilgili problemler yaşandığını aktarıyor.

Çin, sosyal medyaya koronavirüs denetimi getiriyor

Koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı Vuhan'daki hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyurulmuştu.

Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Çin Komünist Partisi, tepkilerin dile getirildiği platformlar üzerinde baskıyı artırma kararı aldı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki popüler sosyal medya platformları Sina Weibo, Tencent ve ByteDance özel bir gözetim altına alınacak.

Çin Siberuzay Kurumu tarafından yapılacak gözetimin "koronavirüs salgınının kontrol altına alınması savaşında daha olumlu bir sanal ortam oluşturulması" amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar yeniden sokaklarda
Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkanlar yeniden sokaklarda
İspanya'da Katalonya Sorunundaki Kısır Döngüden Çıkmak İçin İlk Adım Atıldı
İspanya'da Katalonya Sorunundaki Kısır Döngüden Çıkmak İçin İlk Adım Atıldı
Meteoroloji Dairesi’nden ‘fırtına’ uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden ‘fırtına’ uyarısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim