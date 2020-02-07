Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu

Virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en fazla vaka Japonya'da demirli bir yolcu gemisinde tespit edilmiş durumda.

Yokohoma limanında karantina altına alınan Diamond Princess isimli gemideki vaka sayısı 61'e ulaştı.

Son 24 saatte 41 yolcunun daha koronavirüs taşıdığı belirlendi.

İçinde 3 bin 700 yolcu bulunan gemi, en az iki hafta karantina altında tutulacak.

Gemi, 80 yaşında bir Hong Konglu yolcunun hastalanması sonrası gözetim altına alındı.

Diamond Princess'teki vakalar ile, Japonya genelinde virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 81'e çıktı.

Japonya, Çin'den sonra en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülke haline geldi.

Yolcu gemisinde virüs taşıdığı belirlenenler arasında, 28 Japon'un yanı sıra, 11 Amerikalı, 7'şer Kanada ve Avustralya vatandaşı da yer alıyor.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaklaşık 50 milyon kişinin dış dünyaya kapalı yaşadığı değerlendiriliyor.

Çin'deki en büyük sosyal meyda uygulaması olan Weibo'daki bir paylaşımda, karantina tesisi haline getirilen Vuhan Fuar Merkezi'ndeki durumun çok kötü olduğu belirtiliyor.

Paylaşımı yapan kişi, bazı akrabalarının tesiste olduğunu, ısınma ile ilgili problemler yaşandığını aktarıyor.

Çin, sosyal medyaya koronavirüs denetimi getiriyor

Koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı Vuhan'daki hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyurulmuştu.

Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Çin Komünist Partisi, tepkilerin dile getirildiği platformlar üzerinde baskıyı artırma kararı aldı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki popüler sosyal medya platformları Sina Weibo, Tencent ve ByteDance özel bir gözetim altına alınacak.

Çin Siberuzay Kurumu tarafından yapılacak gözetimin "koronavirüs salgınının kontrol altına alınması savaşında daha olumlu bir sanal ortam oluşturulması" amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.