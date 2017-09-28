Çin'de sağanak: 5 ölü

Çin'de etkili sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Ankang kentinde salı gününden bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Kentte ayrıca 2 binden fazla ev ve 12 bin hektarlık tarım alanına zarar veren sağanak dolayısıyla 27 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Bölgede maddi kaybın 540 milyonu yueni (yaklaşık 81 milyon ABD doları) aştığı belirtildi.

Şaanşi Eyalet Meteoroloji Bürosunun da kentte toprak kayması ve sel uyarılarına karşı önlemler alması için halka uyarılar yaptığı kaydedildi.