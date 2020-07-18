Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı

Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı

Çin'in güneyinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:55
642 Okunma
Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı

Xinhua ajansının haberine göre, şiddetli yağışlar neticesinde Yangzı Nehri üzerine kurulu "Üç Boğaz Barajı"nın arkasındaki su düzeyinin taşkın seviyesinden 15 metreden fazla yükselmesi sonucu barajın 3 kapağı açıldı.

Çongçing şehri Acil Durum Yönetim Bürosu, şehrin dağlık kesimindeki Dunhao kasabasında meydana gelen 3 toprak kaymasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dün akşam 6 kişinin can sız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

20 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin Ulusal Acil Durum Televizyonundan yapılan açıklamada da Çongçing genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu bu sabah itibarıyla ölü sayısının 11'e çıktığı, 20 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve 1031 evin yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, komşu Hubey eyaletinde de sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Inşı şehrinde, kurtarma ekipleri evlerinde ve diğer binalarda mahsur kalan 1900'den fazla kişiyi kurtarmak için şişme botlar kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüste yeni rekor
Koronavirüste yeni rekor
İran'da COVID-19 ölümleri 13 bin 979'a çıktı
İran'da COVID-19 ölümleri 13 bin 979'a çıktı
Fransa’da Nantes Katedrali’nde yangın
Fransa’da Nantes Katedrali’nde yangın
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim