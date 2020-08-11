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Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

11 Ağustos 2020 Salı 12:51
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Çin'de şiddetli yağış: 6 ölü

Şinhua'daki habere göre, yetkililer, eyaletin Ya'an şehrinde şiddetli yağış sonucu Çingyi Nehri’nde taşkınların oluştuğunu belirtti.

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kaybolduğunu ve taşkınların etkili olduğu düşük rakımlı yerlerde çok sayıda ev ve elektrik tesisinin de hasar gördüğünü kaydetti.

Ya’an şehrinin yanı sıra Meyşan ve eyaletin başkenti Çengdu'da da sağanak etkili oldu.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu. Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Çinşiddetli Yağış
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