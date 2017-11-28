Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu

Çin’de eski Merkez Askeri Komisyon (CMC) üyesi General Cang Yang’ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Şinhua ajansı, Cang’ın 23 Kasım Perşembe günü başkent Pekin’deki evinde kendini asarak intihar ettiğini duyurdu.

Rüşvet almak ve yasa dışı yollardan yüksek miktarda mal varlığı edinmekle suçlanan Cang'ın, ağustos ayından bu yana soruşturma altında olduğu belirtildi.

CMC Siyasi İşler Genel Direktörlüğü görevi eylül ayında sonlandırılan eski General Cang’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cang’ın yolsuzluk dosyasının eski CMC Başkan Yardımcıları General GuoBoşiong ve ŞüSayhou ile de bağlantılı olduğu kaydedildi.

GuoBoşiong, geçen yıl yolsuzluk gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilmiş, tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmalarda, 2002-2012 arasında Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Guo'ya görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları yöneltilmiş, Guo, Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeliğinden ihraç edilmişti.

Yolsuzluktan sorgulanan ŞüSayhou ise soruşturması sürerken 2015’te mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.