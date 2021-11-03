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Çin'de tek bir koronavirüs vakası nedeniyle tüm okul karantinaya alındı, öğrenciler mahsur kaldı

BBC'nin haberine göre yaşları 7-12 arasında değişen onlarca öğrenci okulun içerisinde mahsur kaldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:22
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Çin'de tek bir koronavirüs vakası nedeniyle tüm okul karantinaya alındı, öğrenciler mahsur kaldı
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Çin'de bir ilkokul, personellerden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca pazartesi karantinaya alındı.

BBC'nin haberine göre yaşları 7-12 arasında değişen onlarca öğrenci okulun içerisinde mahsur kaldı.

Okuldaki herkese test yapılırken çocukların sonuçlar çıkana kadar okulda beklemesine karar verildi. Bu yüzden veliler okulun önünde toplandı.

Okul müdürü yerel saatle 23.30'da yaptığı açıklamada bazı çocukların karantinaya alınması bazılarınınsa sonuçlar gelmediği için geceyi okulda geçirmesi gerektiğini söyledi.

Okulda kalacak öğrenciler için kıyafet, yorgan ve yastık getirilmesi talep edildi.

Müdür, sonuçlar geldikten sonra öğrencilerin serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

Haberde en nihayetinde 35 öğrencinin karantinaya alındığı yazıldı. Okul geçici olarak kapatıldı.

Yakınlardaki bir ortaokul da hastalanan bir öğretmenin çocuğu yüzünden karantinaya alındı. Söz konusu öğretmenle temaslı olan personelden dolayı 16 okul daha kapatıldı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da 93 yeni vaka görüldüğünü ve 1 Kasım'da bu sayının 54 olduğunu bildirdi.

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