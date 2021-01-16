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Çin'de vakalar arttı, 5 günde 1500 odalı hastane yapıldı

Çin’de koronavirüs vakaları son haftalarda yükselişe geçti. Rakamların artması sebebiyle 5 günde 1500 odalı geçici hastane yapıldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:19
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Çin'de vakalar arttı, 5 günde 1500 odalı hastane yapıldı

Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta 6 bin 500 odadan oluşan hastane kompleksi projesine başlandı.

Pekin ve Hıbey'de görülen vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından, hastane kompleksinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı.

Hıbey’in Şıciacuang kentinde ise 3 bin odalı bir hastane inşası için çalışmalar yürütülüyor. 

Ülkede vakalar artmaya devam ediyor

Kentte artan vakalar nedeniyle 6 Ocak’ta başlayan COVID-19 test kampanyasında 10 milyonu aşkın kişi test edilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Hıbey’de 90 COVID-19 vakası saptandığını açıklamıştı.

Tıbbi gözlem merkezi olarak da ifade edilen hastaneler ülkede 2019 sonunda Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle gündeme gelmişti.

O dönem Wuhan'da 10 günde 1500 yataklı hastane inşa edilmişti.

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