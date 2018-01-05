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Çin'de yoğun kar yağışı

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Çin'in doğu ve orta kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle uçak ve tren seferleri iptal edildi, bazı okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:44
Çin'de yoğun kar yağışı
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Çin'de yoğun kar yağışı havayolu ve demiryolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Şinhua ajansının haberine göre, yeni yılın ilk kar yağışı ülkenin doğu ve orta kesimlerinde etkili oldu. Yoğun yağış ve kar fırtınası nedeniyle uçak ve tren seferleri iptal edildi.

Ülkenin orta kesimindeki Hubey eyaletinin Yiçang kentinde 49 tren seferinin iptali 4 binden fazla yolcunun olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Enshi Tujia ve Miao Özerk Bölgesi'nde elektrik hatları zarar gördü. Bunun yanı sıra Hınan eyaletinde bazı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Anhui eyaletinin Hıfey kentinde de kreşler, ilkokul ve ortaokullarda bugünden itibaren 6 gün eğitim yapılmayacak.

Öte yandan, Carnoc.com sivil havacılık endüstri sitesinin verilerine göre, ülke genelinde Hubey, Şaanşi Şandong, Hınan, Fucien, Ciangsu, Liaoning, Şanşi, Ciangşi, Haynan eyaletleri, Sincan Uygur, Ningşia Hui, İç Moğolistan ve Guangşi Cuang özerk bölgeleri ile Tiencin kenti dahil 17 havaalanında uçak seferlerinde pistlerde buzlanma nedeniyle rötarlar yaşandı. Ayrıca 4 havaalanı geçici olarak hizmete kapatıldı.

Ülkede önceki gün Ulusal Meteoroloji Merkezi yoğun kar yağışı beklendiği uyarısıyla "turuncu alarm" vermişti. Çin'de alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

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